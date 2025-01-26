شكرا لقرائتكم خبر عن عشائر غزة: شعبنا الفلسطيني يرفض التهجير سواء بالقوة أو بالضغط السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدّ عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا شؤون العشائر الفلسطينية، رفض الشعب الفلسطيني التهجير من أرضه في قطاع غزة إلى دول أخرى.

وقال المصري في تصريح صحفي، إنّ هذه الدعوات ليست سوى استمرار للسياسات الاستعمارية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد المصري أن الشعب الفلسطيني الفلسطيني لن يترك أرضه مهما كانت الضغوط أو التحديات، قائلاً: "نرفض أي محاولات لتهجيرنا عن أرضنا، سواء كانت عبر القوة العسكرية أو الضغوط السياسية. نحن شعب صامد، ولن نسمح بتكرار مأساة النكبة عام 1948".

وأضاف المصري: "الشعب الفلسطيني تعلم من تاريخه أن الصمود على الأرض هو السبيل الوحيد لضمان بقائه وحقوقه. نحن لن نُهجّر، ولن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا. فلسطين هي هويتنا، وهي مستقبل أبنائنا وأحفادنا".

وحذّر المصري من أي مقترحات تؤدي إلى تفجير المزيد من الصراعات في المنطقة، مؤكداً أن "تهجير الفلسطينيين ليس حلاً، بل هو وصفة لانفجار أكبر. السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

ودعا المصري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حماية الشعب الفلسطيني من سياسات التهجير القسري، قائلاً: "نطالب المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه المخططات المشبوهة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه".