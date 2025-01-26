شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل تدعو القوات الإسرائيلية لتجنّب إطلاق النار على المدنيين داخل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تجنّب إطلاق النار على المدنيين داخل الأراضي اللبنانية، والسكان اللبنانيين إلى الالتزام بتوجيهات القوات المسلحة اللبنانية التي تهدف إلى حماية الأرواح ومنع تصعيد العنف في الجنوب.



وأكدت "اليونيفيل" - في بيان اليوم /الأحد/، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بعودة المدنيين اللبنانيين إلى القرى التي لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي متواجدة فيها ووقوع إصابات نتيجة للنيران الإسرائيلية، مشيرة إلى أن تصاعد العنف يهدد بتقويض الوضع الأمني ​​الهش في المنطقة وآفاق الاستقرار وتشكيل حكومة في لبنان.



وأوضحت "اليونيفيل" أن القوات التابعة لها تنتشر في المناطق التي حددتها القوات المسلحة اللبنانية بمختلف أنحاء منطقة عمليات البعثة لمراقبة الوضع والمساعدة في منع المزيد من التصعيد، ومع ذلك فإن إدارة الحشود تقع خارج نطاق ولايتها.



وأكدت "اليونيفيل" أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وترتيبات وقف الأعمال العدائية من خلال الآليات المعمول بها، ويشمل ذلك الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من لبنان، وإزالة أي أسلحة أو أصول غير مصرّح بها جنوب نهر الليطاني، وإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء الجنوب وضمان العودة الآمنة والكريمة للمدنيين النازحين على جانبي الخط الأزرق.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت - في وقت سابق من اليوم - ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى بلداتهم في جنوب لبنان إلى 11 شهيدا و83 جريحا، في حصيلة غير نهائية.