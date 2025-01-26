شكرا لقرائتكم خبر عن ألوية الناصر صلاح الدين بغزة: تواصل مع الوسطاء لتسليم الأسيرة أربيل يهود والان مع تفاصيل الخبر

أكدت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، أن الأسيرة الصهيونية أربيل يهود تم أسرها من قبل مجموعة مشتركة من ألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بتاريخ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت ألوية الناصر صلاح الدين في بيان لها، أن الأسيرة الإسرائيلية سيتم تسيلمها وفق ما يتم الاتفاق عليه بين قيادة الوفد المفاوض والوسطاء وتجري في هذه الأثناء لقاءات مكوكية للتوصل لاتفاق بشأنها.

فيما قال مصدر مسؤول في الجهاد الاسلامي في غزة : "نتوقع حدوث انفراجة في أزمة الأسيرة أربيل يهود الليلة، وهناك مساعٍ من الوسطاء قد تفضي إلى الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت".

إلى ذلك، ذكرت قناة كان العبرية، أنه في إسرائيل يستعدون لاحتمالية الإفراج عن المحتجزة "أربيل يهود" في دفعة خاصة قبل دفعة يوم السبت المقبل، وقد بدأت الاستعدادات لذلك بالفعل، بما يتضمن اجتماعات تنسيقية لوجستية واتصالات تحضيرية، مؤكدة انه لا تزال المحادثات بين إسرائيل والوسطاء مستمرة بشأن هذه القضية.