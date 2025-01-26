شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: 30 مستشفى و56 مركز رعاية خارج الخدمة بسبب العدوان والان مع تفاصيل الخبر

أكد رائد النمس، المتحدث الإعلامى باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك 30 مستشفى في قطاع غزة خرجت من الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع، بجانب 56 مركز رعاية أولية أيضا خرجت عن الخدمة جراء الاستهدافات الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكوادر الطبية العاملة تعرضت لاستهداف بشكل مباشر من قبل الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير الطرق المؤدية للمنشئات الطبية، والذي يتزامن مع النقص الحاد في الإمكانيات والموارد، وعلى رأسها الوقود والأكسجين، وأدوات التخدير و التعقيم والجراحة.

ولفت رائد النمس، إلى أن الاحتلال تعمد خلال عدوانه على غزة منع إدخال قطع الغيار و الزيوت الخاصة بمولدات الطاقة التي تعتمد عليها المستشفيات في تشغيل أجهزة إنقاذ حياة المرضى.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هذه الاستهدافات والممارسات الإسرائيلية تسببت في تدمير المنظومة الصحية بشكل كامل في القطاع طوال فترة العدوان وأثر على قدرة استيعابها للمرضى والجرحى في القطاع.