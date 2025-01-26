شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدين الإجراءات غير القانونية للحوثيين بحق موظفي الأمم المتحدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها جماعة "الحوثيين" في اليمن التي احتجزت بالقوة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة..مؤكدة دعم واشنطن للأمم المتحدة وجهودها الرامية إلى تأمين الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع المعتقلين لدى الحوثيين.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات تأتي في خضم الحملة المستمرة التي يشنها الحوثيون ، والتي تشمل احتجاز مئات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين، بما في ذلك العشرات من الموظفين اليمنيين الحاليين والسابقين في الحكومة الأمريكية.

ووفقا للبيان فإن الإجراءات غير القانونية للحوثيين بحق موظفي الأمم المتحدة في اليمن يوضح سوء نية ادعاءاتهم بالسعي إلى خفض التصعيد ويسخر أيضا من ادعاءاتهم بتمثيل مصالح الشعب اليمني..مشيرا إلى أنهم فشلوا في الالتزام بوقف الهجمات على الدول الإقليمية وأفراد الخدمة الأمريكية وجميع حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد البيان أن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يعترف بهذه الحقائق وسيحمل المجموعة المسؤولية عن هجماتها وأفعالها المتهورة.