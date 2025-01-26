شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين تطالب باستجابة دولية عاجلة لدعم جهود إغاثة وإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالاستجابة العاجلة لدعم حكومة دولة فلسطين في تنفيذ خطتها للإغاثة الطارئة والإنعاش المبكر، وصولا إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تأخير أو إبطاء.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أهمية تمكين الحكومة من توفير حلول فورية لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني خاصة مئات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون العودة إلى شمال قطاع غزة المدمر، حيث تنعدم فيه مقومات الحياة الأساسية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود ضرورية لضمان صمود المواطنين وبقائهم على أرض وطنهم، وتعزيز الوحدة الوطنية بإشراف وقيادة المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين، مبينة أن الاستجابة الدولية لهذه الجهود تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتتماشى مع الإجماع العالمي على تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة قد بدأت بالفعل خطوات عملية في الإغاثة والتحضير لإعادة الإعمار من خلال "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية"، لإغاثة الشعب المنكوب نتيجة حرب الإبادة والتهجير المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا.