شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين استهداف المستشفى السعودى بالفاشر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 02:54 م

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الأحد، استهداف المستشفى السعودي بالفاشر في انتهاك جديد وسافر للقانون الدولي والإنساني في السودان أودى بكل أسف بحياة مدنيين أبرياء.

كما أدان الأمين العام الحرق المتعمد لمصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم والذي أصبح استهدافا ممنهجا للمنشآت المدنية الحيوية في البلاد الأمر الذي يعقد الأوضاع الاقتصادية المتردية ويزيد من معاناة السودانيين.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الجامعة العربية تذكر بضرورة الالتزام الكامل بمقررات اتفاق جدة لوقف إطلاق النار الإنساني الموقع في مايو 2023، الذي طالب باحترام وحماية كل المرافق العامة والطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.