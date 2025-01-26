شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، عن مصادر محلية قولها - إن 271 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستوطن الأقصى.

ووثق التقرير الشهري لوزارة الأوقاف والشؤون الدّينية الفلسطينية حول انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه لدور العبادة، 22 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وفي السياق .. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد الساحلي من جهة مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

ونقلت (وفا) عن مصادر طبية قولها - إن مواطنا استشهد برصاص الاحتلال، وأصيب آخرون في منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص تجاه تجمعات للمواطنين الذين ينتظرون العودة لمنطقة شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها - أن عددا من المواطنين أصيبوا، بينهم حالات خطيرة، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص تجاههم، أثناء انتظارهم العودة للشمال.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلا من المدينة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد فواز فايز عامر (17 عاما) خلال مروره على حاجز المربعة العسكري جنوب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا عقب مداهمة منزله في بلدة المغير شرق رام الله.

وفي نابلس، اعتدى مستوطنون، اليوم، على مسن بالضرب في أراضي بلدة سبسطية شمال غرب المدينة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن جواد غزال (71 عاما)، خلال عمله بأرضه في سهل البلدة، ما أدى إلى أصابته بجروح، وتم نقله للمستشفى.