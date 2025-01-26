شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: ضرورة الانسحاب الإسرائيلى من كامل أراضى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، إن على قوات الجيش الإسرائيلى الانسحاب من كامل أراضى لبنان وأيضا إخلاء جنوب نهر الليطاني من أى أسلحة.

وحذ من أن تصاعد العنف جنوب لبنان يهدد بتقويض الوضع الأمني الهش.

وأضاف أن لبنان شهد تغييرات كبيرة منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في الـ27من نوفمبر الماضي .

وأوضحا أنه منذ ذاك التاريخ انخفضت مستويات العنف بشكل كبير وفي العديد من المناطق في جنوب لبنان، استطاع مئات الآلاف من اللبنانيين العودة إلى بلداتهم وقراهم.

وأشار إلى إن المهل التي نص عليها الاتفاق لم يتم الالتزام بها، وكما رأينا بشكل مأساوي اليوم، فإن الظروف ليست مهيأة بعد لعودة آمنة للمواطنين إلى قراهم الواقعة على طول الخط الأزرق. وبالتالي فإن المجتمعات النازحة، التي تواجه طريقاً طويلاً للتعافي وإعادة الإعمار، مدعوة مرة أخرى إلى توخي الحذر. كما وأن الانتهاكات للقرار 1701 (2006) الصادر عن مجلس الامن لا تزال تسجل يومياً".