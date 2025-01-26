شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: قتيل و17 جريحًا في عدوان الاحتلال على مواطنين بالجنوب والان نبدء بالتفاصيل

مخالفة الاتفاق

الدمام - شريف احمد - أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان بيانا، أعلن فيه أن حصيلة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على مواطنين في الجنوب بلغت قتيلا واحدا و17 جريحا.وأضاف البيان: "اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى حصيلة أولية تمثلت في استشهاد مواطن في حولا وإصابة تسعة آخرين بجروح وتم نقلهم إلى مستشفى تبنين الحكومي حيث يتلقون العلاج.كما أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح في كفركلا، وتم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي حيث يتلقون العلاج"، حسب الوكالة اللبنانية.وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر باللغة العربية اليوم الأحد رسالة، يطلب فيها من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى قراهم، حتى إشعار آخر، محددا 60 قرية بشكل خاص.كما حمل الجيش اللبناني أمس السبت دولة الاحتلال مسؤولية عدم قدرته على نشر قواته في جنوب لبنان كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.