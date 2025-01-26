شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد مضى بلاده قدما فى القضاء على العصابات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مضيّ بلاده في القضاء على العصابات الإرهابية التي لم تعد تمتلك موطئ قدم لها.. مشيراً إلى ما تحقق خلال العامين الماضيين من ضبط للحدود العراقية، وتأمينٍ ميداني وتقني للمناطق التي كانت تشكل منفذاً لعبور الجماعات الإرهابية.

واستعرض السوداني خلال لقائه اليوم الأحد، مع الجنرال كيفن ليهي قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا - الأوضاع الأمنية العامة في المنطقة، واستمرار التعاون بين القوات الأمنية العراقية ومستشاري التحالف في ملاحقة فلول "داعش" الإرهابية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، وفقا للوكالة العراقية للأنباء (نينا) - التزامات التحالف الدولي تجاه العراق، والاستمرار في البرامج المشتركة، وعرض مستويات القدرة والسيطرة التي وصلت لها القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها، والقدرات الاستخبارية الاستباقية التي تترافق مع كل عمليات الانتشار الأمني، وتطوّر إمكانيات ملاحقة أيّ نشاط إجرامي أو إرهابي عابر للحدود.