شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع عودة الجنوبيين إلى قراهم.. أول إصابة فى صفوف الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت راوية الحجة المجندة بالجيش اللبناني، اليوم الأحد، جراء استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلق الجيش الإسرائيلى النيران على سيارتها في بلدة "ديرميماس" جنوب لبنان.وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع طلقات نارية على سيارة راوية الحجة؛ مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة جراء تناثر زجاج السيارة عليها.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 38 آخرين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوما التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.