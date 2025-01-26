شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المطالبة بالإخلاء.. الأونروا: مبانى الوكالة تتمتع بالحصانة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن ما تقوم به حكومة إسرائيل ضد الوكالة الأممية يتعارض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة إسرائيل، التي تلتزم بالاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، مؤكدة أن ممتلكات الأونروا وأصولها تتمتع بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل.

جاء ذلك علي خلفية أوامر دولة إسرائيل الذي أصدرته ضد الأونروا بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها فيها بحلول 30 يناير 2025، ولفتت الأونروا أن دولة إسرائيل وقعت دون تحفظات على الاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وسنت أحكامها في قانونها المحلي. وتلزم هذه الأحكام دولة إسرائيل باحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة.

وأوضحت الوكالة الأممية في بيانها اليوم، أن ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن الأونروا ليس لها الحق في شغل المباني لا أساس لها من الصحة. كما أنها تروج لخطاب معاد للأونروا، ما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر.

وأضافت الوكالة الأممية، أنه قد صرحت الحكومة الإسرائيلية علنا، بأن الهدف من إخلاء مباني الأونروا في الشيخ جراح هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الأونروا، إنه يجب على دولة إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تتفق مع التزامات القانون الدولي لضمان احترام وحماية ممتلكات الأونروا ومنشآتها.