شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: نطالب الدول الراعية لوقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتها وردع العدوان والان مع تفاصيل الخبر

دعا نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدول التي رعت اتفاق وقف النار لتحمل مسؤولياتها في ردع العدوان وإجبار العدو الإسرائي على الانسحاب من الأراضي التي يحتلها، وهذا ما أبلغناه للمعنيين مباشرة؛ محذرين من أن أي تراجع عن الالتزام بمندرجات وقف النار وتطبيق القرار 1701 ستكون له عواقب وخيمة.

أضاف ميقاتى، فى بيان له اليوم الأحد، أن هذا اليوم الذي عبر فيه أبناء الجنوب الجريح عن تعلقهم بأرضهم وهويتهم رغم تهديدات العدو الإسرائيلى ، نتوجه بتحية إجلال لأهلنا الصامدين في أرضهم الجنوب أو الذين اضطرهم العدوان الى النزوح قسراً عن أرضهم ، وبشكل خاص الذين قرروا العودة اليوم، وواجهوا نيران العدوان ببسالة.

وقال ميقاتى لأبناء الجنوب "إن وطنيتكم باتت مثالا يحتذى وشهادة بالدم بأن لا حق يضيع ووراءه مطالب".