شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: قوانين الكنيست تحرم 30 ألف مريض من خدمات المركز الصحى فى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

قال رولاند فريدريك مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية والتي تشمل القدس الشرقية، أنه زار المركز الصحي التابع للوكالة في القدس الشرقية، موضحا أن المركز يقدم خدماته لأكثر من 30 ألف مريض من لاجئي_فلسطين الأكثر ضعفًا، مضيفا أن المركز يستقبل 200 زيارة يوميًا، وأشار المسؤول بالأونروا أنه ليس لهؤلاء المرضى أية بدائل أخرى ميسورة التكلفة، مؤكدا أنه إذا نُفذّت قوانين الكنيست الإسرائيلي، فسيُحرم الفلسطينيين من الحصول على الرعاية الصحية."

وكان توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة قال في تقريره لمجلس الأمن، إن الأطفال في غزة قتلوا وجُوعوا وتجمدوا حتى الموت وشُوهوا وتيتموا وانفصلوا عن أسرهم، موضحا أنه وفقا للتقارير أن أكثر من 17 ألف طفل منفصلون عن أسرهم في غزة. وقد لقي بعض الأطفال حتفهم قبل التقاط أنفاسهم الأولى، ليموتوا مع أمهاتهم أثناء الولادة".