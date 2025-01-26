شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى: إسرائيل تمعن فى انتهاك سيادتنا ونطالب المجتمع الدولى بتحرك عاجل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر رئيس برلمان لبنان نبيه برى بيانا اليوم الأحد، طالب فيه بتحرك عاجل من المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحرك عاجل أمام الانتهاكات الإسرائيلية التى ترافقت مع عودة المواطنين اللبنانيين إلى قراهم اليوم وفق اتفاق وقف إطلاق النار؛ ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى فى مواجهات مع قوات الاحتلال التى مددت بقاءها فى الجنوب رغم انتهاء المهلة التى نص عليها الاتفاق.

وقال برى، إن إسرائيل تمعن بانتهاك سيادة لبنان وخرقها لبنود وقف إطلاق النار وإن دماء اللبنانيين الجنوبيين العزل وجراحاتهم هي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية لإتفاق وقف النار للتحرك الفوري والعاجل لإلزام إسرائيل بالإنسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية التي لاتزال تحتلها في جنوب لبنان .

وتوجه بري بتحية إجلال وتقدير لأبناء القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية قائلاً : لا زلنا نزف الشهيد تلو الشهيد على مساحة الجنوب والبقاع والضاحية وكل الوطن، ونقتفي آثار العشرات فلا نجد إلا أثراَ طيباً لهم وأطيافاً وأحلاماً "بل هم أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون، طوبى للأمهات طوبى لكم أيها الجنوبيون يا حراس حدود أرضنا وسيادتنا واستقلالنا وعناوين عزتنا وكرامتنا وقوتنا، مجدداً تؤكدون أنكم كما أنتم عظماء في مقاومتكم ، كذلك انتم اليوم تثبتون للقاصي والداني أنكم عظماء في إنتمائكم الوطني وأن الارض هي كما العرض ترخص في سبيل الذود عنها أغلى التضحيات.

وأضاف الرئيس بري، إن فعلكم اليوم أكد أن مقاييس الوطنية والهوية والانتماء للبنان الوطن والرسالة والحرية والتحرر هو أنتم وهي الأرض التي تقفون عليها وتذودون بالدفاع عنها بأغلى ما تملكون، مباركة هي الأرض التي تزداد شموخاً اليوم بحضوركم فوق تلالها.

وأضاف بري: أن معمودية الدم التي جسدها اللبنانيون الجنوبيون اليوم نساء وأطفالاً وشيوخاَ بصدورهم العارية وبمزيد من الشهداء والجرحى الذين إرتقوا بالرصاص الحي الذي إطلقه جنود الإحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في ميس الجبل وحولا وكفركلا وبليدا وعيترون ويارون ومارون الراس والخيام يؤكد بالدليل القاطع أن لبنان باق بعزته .