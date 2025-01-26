شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السعودية: يجب توفير حماية للعاملين بالمجال الصحى والإنسانى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت السعودية إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية والمنشآت الصحية في السودان، لتمكينهم من أداء واجباتهم الإنسانية على الوجه الأكمل، خاصةً في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوداني.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 70 شخصًا، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وفي بيان الخارجية السعودية أوردته واس.

‌‎وأكدت رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الصحي والإنساني، وعلى أهمية ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) فى 15 أبريل الماضى، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ومن جانبه أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، وأسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.وفق بيان صادر عن المجلس.

وأكد الأمين العام، أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، التي تلزم بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية.

وشدد البديوى على أهمية احترام القوانين الدولية والإنسانية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تهدد أرواح الأبرياء وتعرقل مساعي الجهود الإنسانية.