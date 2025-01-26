شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان و31 جريحًا جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة فى لبنان، بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطني الجنوب خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة رغم انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وفق اتفاق وقف إطلاق النار، أدت إلى استشهاد مواطن في بلدة عيترون وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في بادك العديسة.

وإصابة شخص بجروح في بلدة رب تلاتين.

وإصابة 10 أشخاص وسقوط شهيد في بلدة حولا.

وكانت الاعتداءات الإسرائيلية كانت قد أدت كذلك إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح في كفر كلا صباح اليوم .