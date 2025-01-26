شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: إسرائيل تضرب بالمحاولات الدولية لبقاء الوكالة عرض الحائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان أبو حسنة المتحدث الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن إسرائيل تضرب كل المحاولات الدولية للمحافظة على أعمال الوكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية عرض الحائط، مؤكدا أنه سيكون لذلك انعكاسات كبيرة علي الخدمات والوضع الإنساني وفق المركز الإعلامي للوكالة.

ومن جانبه، أكد فيليب لازاريني مفوض عام الأونروا، أن منع الوكالة الأممية من العمل قد يؤدي إلى تخريب وقف إطلاق النار في غزة، وإحباط آمال الناس الذين مروا بمعاناة لا توصف، مشددا علي ضرورة أن يستمر عمل الأونروا في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار المفوض الأممي إلي أنه في الأيام الثلاثة الأولى فقط من وقف إطلاق النار، جلبت الأونروا الطعام لمليون شخص ووزعت بالفعل الطعام على حوالي 300 ألف شخص بما في ذلك في شمال غزة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار هو نافذة أمل فهو يسمح للوكالة بإحضار الإمدادات الأساسية العالقة منذ أشهر في جميع أنحاء المنطقة.