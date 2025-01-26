شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: سيادتنا على أرضنا غير قابلة للمساومة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس اللبنانى جوزيف عون، أشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق وادعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة، مؤكدا أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وقال عون فى أول تصريح له بعد انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، اليوم الأحد، أننى أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم.

وأ‎صدر عون بيانا موجها حديثه إلى أهل الجنوب إن هذا يوم انتصار للبنان واللبنانيين، انتصار للحق والسيادة والوحدة الوطنية. وأني إذ أشارككم هذه الفرحة الكبيرة، أدعوكم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية، الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم الآمنة إلى منازلكم وبلداتكم.

‎وأضاف عون فى بيانه: إن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم. الجيش اللبناني معكم دائماً، حيثما تكونون يكون، وسيظل ملتزماً بحمايتكم وصون أمنكم.وأضاف "معاً سنبقى أقوى، متحدين تحت راية لبنان"