شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: شهيد و17 مصابا بنيران قوات الاحتلال فى بلدتى حولا وكفر كلا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن سقوط شهيد و17 مصابا بنيران قوات الاحتلال فى بلدتى حولا وكفر كلا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذكر أنَّ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستمر إلى ما بعد موعد الأحد 26 يناير المنصوص عليه في الاتفاق.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أعلن عنه في 26 نوفمبر الماضي ليبدأ سريانه فجر اليوم التالي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.