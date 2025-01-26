شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات برصاص الاحتلال أثناء توافد الأهالى إلى قراهم فى الجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت إصابات في الجنوب اللبناني جراء رصاص إسرائيلي استهدف المواطنين الجنوبيين أثناء توافدهم على قراهم بعد انقضاء مهلة الـ60 يوما التى نص عليها إتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب الجيش الإسرائيلى من جميع قرى وبلدات الجنوب.

وخلال محاولتهم العودة، تعرض مواطنون لاعتداءات إسرائيلية ما أسفر عن سقوط عددٍ من الجرحى، حيث سقطت 5 إصابات في كفركلا وإصابة شخصين في العديسة والطيبة وشخص فى قرية حولا.

بالمقابل تلقى طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل بالقرب من تجمعات المواطنين في ميس الجبل.

ولا يزال سكان المنطقة الحدودية في جنوب لبنان يتوافدون إلى قراهم وبلداتهم للدخول إليها رغم تواجد الجيش الإسرائيلي فيها إثر انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل.

حيث يدخل أهالى بلدة مارون الراس إلى قريتهم وقوات العدو ترمي قنابل مسيرة للدموع كما دخل أهالي عيتا الشعب يدخلون البلدة بسياراتهم وسيراً على الأقدام.