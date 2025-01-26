شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيين من الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من مدينة الخليل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: رأفت طه من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وعبد الله الزين من منطقة دير بحة، بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما.

من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال من إغلاقها مداخل مدينة الخليل، والبلدات، والمخيمات، بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها العسكرية على حارات البلدة القديمة والحواجز العسكرية، والبوابات الالكترونية.