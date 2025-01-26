شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تصدر بيانا بشأن أنباء حرق مركز شرطة في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا، السبت، نفت فيه قيام أشخاص بحرق مركز شرطة الأعظمية في بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، أنه "ينفي ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن قيام أشخاص بحرق مركز شرطة الأعظمية"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية تحتفظ بحقها القانون بحق كل من يحاول الترويج أو نشر معلومات كاذبة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري شهد ملعب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، حالة من الارتباك الشديد خلال احتفالية برعاية المحافظ بمناسبة عيد تأسيس الشرطة العراقية، وذلك نتيجة إطلاق قنابل مسيلة للدموع "بالخطأ" من قبل عناصر الشرطة.

وأفاد مصدر لقناة "السومرية نيوز" بوقوع حالات اختناق كبيرة داخل الملعب بسبب إطلاق هذه القنابل خلال فعاليات الاحتفال، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تُرجّح أن عناصر الشرطة قد أخطأوا في تحديد نوعية القنابل، ما أدى إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع بدلًا من القنابل الدخانية المخصصة للاحتفالات.