شكرا لقرائتكم خبر عن السودانى يجدد دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعوة العراق إلى إنشاء صندوق لإعمار قطاع غزة ولبنان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء السبت، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، أن "السوداني أجرى اتصالا هاتفيا بالطبيب العراقي محمد طاهر كامل أبو رغيف، الذي تطوّع للعمل في مستشفيات غزة خلال العدوان، وساعد في إنقاذ عدد كبير من الجرحى، بينهم أطفال".

واستطرد بيان السوداني أنه "في مستهل الاتصال، وصف السوداني، الطبيب أبو رغيف، بأنه سفير الإنسانية، وأنّ ما قدمه من عمل جليل لأبناء غزّة، يمثل موقفًا مشرفًا يعتز به العراقيون، والأحرار حول العالم، بما عاشه في غزّة مع أهلها وضحايا العدوان وفي أحلك الظروف".



فيما شدد السوداني على دعوة العراق إلى "إنشاء صندوق لإعمار غزة ولبنان، وأنه سيكون سباقا في الإسهام في نجاح هذه الجهود".