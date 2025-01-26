شكرا لقرائتكم خبر عن الدخان يغطي سماء الخرطوم.. احتراق أكبر مصفاة للنفط في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أمين الأمم المتحدة

وكالة الفضاء الأمريكية

الدمام - شريف احمد - تسبب القتال حول أكبر مصفاة للنفط في السودان إلى اشتعال النيران في المجمع المترامي الأطراف، حسبما أظهرت بيانات أقمار صناعية حللتها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت، مما أدى إلى انبعاث دخان أسود كثيف ملوث فوق العاصمة الخرطوم.وأعلن الجيش السوداني، في وقت لاحق أنه استعاد السيطرة على المصفاة والتي تديرها مؤسسة البترول الوطنية الصينية الحكومية.وتقع مصفاة الجيلي على بعد نحو 60 كيلومترا شمال الخرطوم، وقال العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريح لوكالة (أ ب) إنهم سيطروا على المصفاة.وذكر الجيش أيضا أنه كسر حصارا ظل مفروضا لشهور على مقر سلاح الإشارة شمالي الخرطوم، بينما أكدت قوات الدعم السريع أنها "تضيق الخناق" حول المنطقة.وجاء في بيان لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الأمين العام "يتابع بقلق بالغ التصعيد الأخير في القتال في السودان"، وذكر تحديدا الهجوم على مصفاة النفط.وأضاف البيان: "يحث الأمين العام الأطراف على الإحجام عن جميع الأفعال التي قد تكون لها تبعات خطيرة على السودان والمنطقة، بما في ذلك التداعيات الخطيرة الاقتصادية والبيئية ".وذكرت وسائل إعلام سودانية محلية أن قوات الدعم السريع أقامت حقول ألغام أرضية حول المصفاة لإبطاء أي تقدم، لكن المنشأة، القادرة على تكرير 100 ألف برميل من النفط يوميا، ظلت سليمة إلى حد كبير حتى أول أمس الخميس.وأظهرت بيانات من أقمار اصطناعية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تتعقب حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم أن هجوما وقع يوم الخميس في حقل النفط مما أدى إلى إشعال حرائق في كل أنحاء المجمع.وفي بيان أمس الأول الخميس، قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع مسؤولة عن حريق المصفاة، ومن جانبها، قالت "الدعم السريع"، إن مروحية تابعة للجيش السوداني أسقطت "قنابل برميلية" على المنشأة.