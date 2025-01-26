شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة فتى برصاص الاحتلال فى مدينة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني بجنين، الدكتور محمود السعدي، الجمعة إن المروحيات الإسرائيلية تحلق بكثافة في سماء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع محاصرة قوات الاحتلال للشارع الرئيسي المؤدي إلى المستشفى الحكومي ومقر الهلال الأحمر.



وأوضح السعدي - في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الجمعة- أن عملية الدخول والخروج إلى مخيم جنين الآن شبه معدومة بسبب وجود أمر بحظر التجوال ومنع خروج المواطنين، لافتا إلى أنه كان هناك عملية إخلاءات لعدد من الحالات الإنسانية،أمس، من داخل المخيم وتم إخراج كبار السن وحالات مرضية تستدعي النقل بسيارات الإسعاف، ولكن في الوقت الحالي يُمنع السماح للمواطنين للخروج نتيجة حظر التجوال.