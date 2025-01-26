شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن مهنئا ترامب: حريصون على توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، عن الحرص على توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع فرص التعاون فى شتى المجالات.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه العاهل الأردنى، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للتهنئة بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، ومتمنيا له التوفيق فى أداء مهامه.



وأكد الملك عبدالله الثانى، طبقا لبيان الديوان الملكى، الدور المحورى للولايات المتحدة فى دفع كل الأطراف باتجاه العمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع فى المنطقة.