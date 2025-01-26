شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلة عمرها عامان بعد إصابتها برصاص الاحتلال جنوبى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد طفلة عمرها عامان بعد إصابتها برصاص الاحتلال في قرية مثلث الشهداء جنوبى جنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى إصابة 3 من جنوده خلال العملية العسكرية التي ينفذها في جنين، في وقت اقتحمت قواته بلدات وقرى في الضفة الغربية وداهمت منازل أسرى محررين.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد أن قالت "كتيبة جنين" ، إنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمحور الدمج في جنين.

وأضافت الكتيبة -التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها أمطرت "قوات العدو بالرصاص محققين إصابات مؤكدة".

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مدن دورا ويطا والظاهرية جنوب الخليل، وعددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية وتدهم منازل أسرى محررين.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت مناطيد مراقبة وطائرات استطلاع فوق جنين، في اليوم الخامس من العملية العسكرية، موازاة مع الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة.

شهد، السبت، الإفراج عن 200 أسير فلسطيني ضمن صفقة وقف إطلاق النار وعملية التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، وعلى رأسهم محمد الطوس الذي يوصف بـ"عميد الأسرى الفلسطينيين".