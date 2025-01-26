شكرا لقرائتكم خبر عن النفط العراقية: 13% من مجمل صادراتنا من الخام تذهب إلى السوق الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم /السبت/، أن العراق لن يخسر تنافسيته فى الأسواق الأوروبية، مبينة أن ما نسبته 13% من مجمل صادراتها من الخام تذهب إلى السوق الأوروبية.



وذكرت وزارة النفط العراقية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه تم تنظيم ورشة فنية بالتعاون بين وزارة النفط وشركة توتال إنرجي، لبحث مسارات خفض الانبعاث، وخفض بصمتى الكاربون والميثان من الصناعة النفطية، بحضور عدد من المديرين العامين فى الوزارة والخبراء، والمختصين فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والشأن النفطي.



وقال مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة العراقية عبد الباقى خلف خلال الورشة "إن العراق أوفى بالتزاماته فى اتفاق باريس للمناخ بشكل كبير" مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفى بالتزامها بإيقاف حرق الغاز قبل عام 2030.