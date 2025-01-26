شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحذر أهل الجنوب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

صدر عن قيادة الجيش اللبنانى بيانا دعا فيه أهالى الجنوب وتحديدا سكان القرى الحدودية الواقعة على الحدود بين الأراضى المحتلة ولبنان إلى التريث في العودة، نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، وتشدد على أهمية تحلي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات الجيش حفاظا على سلامتهم. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

في هذا السياق، تعمل الوحدات العسكرية باستمرار على إنهاء أعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وتتابع الوضع بدقة ولا سيما بخصوص الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من جانب العدو الإسرائيلي.

كما يواصل الجيش تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.

وقد حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي.