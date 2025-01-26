شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة المياه الفلسطينية: عمليات تشغيل مرافق المياه والصرف الصحى فى غزة مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سلطة المياه الفلسطينية أن العمل يجرى لتزويد مرافق المياه والصرف الصحى فى شمال وادى غزة بكميات الوقود اللازمة للتشغيل، بهدف تأمين احتياجات السكان والنازحين بالمياه كخطوة أولى، والعمل على ضخ المياه الراكدة فى برك تجميع الأمطار والصرف الصحى بالتوازي.



وقالت سلطة المياه - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية مساء اليوم /السبت/ - إنه تم توفير وقود بكميات طارئة بالتعاون مع "اليونيسيف" بلغت 10 آلاف لتر، تخدم 13 بئر مياه ومضخة صرف صحي، موزعة على خمس آبار مياه فى مدينة غزة، وثلاث آبار مياه فى بيت حانون، وكذلك خمس آبار مياه فى بيت لاهيا".



وأكدت أن الاحتلال لم يسمح منذ حوالى أسبوعين بتوريد أية كميات من الوقود المخصصة بانتظام لمرافق المياه والصرف الصحى فى مدينة غزة، ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر لمرافق المياه والصرف الصحى شمال غزة، ما شكل ولا يزال عائقا أساسيا فى استمرار توفير خدمة المياه، وتزويدها للمواطنين، وتعيق عملية تصريف المياه العادمة التى تتسبب فى انتشار الأمراض.



وأعلنت سلطة المياه، أن العمل فى ظل المرحلة الحالية يتطلب تقييم ودراسة حلول بديلة وعاجلة لمصادر المياه، بالتعاون مع مزودى الخدمة فى شمال غزة (جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون) والتى كان إحداها تقييم ودراسة وضع الآبار الخاصة الفعالة (غواطس ضخ ذات قدرات محدودة) التى يمكن الاستفادة من ضخ المياه منها، ليتم توفير الوقود اللازم لتشغيلها وتوفير مصدر مياه يلبى احتياجات السكان والنازحين وإن كان بالحد الأدنى للطوارئ خاصة مع ترقب عودة النازحين من المناطق الجنوبية إلى شمال غزة.