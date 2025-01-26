شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المتحدث باسم الجيش الإسرئيلى اليفتنانت كولونيل أفخاى أدرعى اليوم /السبت/ سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم فى المناطق التى سحب منها الجيش الإسرائيلى قواته.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ذلك يأتى فى الوقت الذى مدد فيه الجيش الإسرائيلى من وجوده هناك بعد فترة التهدئة التى استمرت 60 يوما.



وقال أدرعى -فى منشور على منصة للتواصل الاجتماعى "إكس"-: "الجيش الإسرائيلى يبقى منتشرا لتمكين الجيش اللبنانى من الانتشار ولتفكيك تأثير حزب الله اللبناني".



وأضاف: "سنقوم بإبلاغكم عندما تصبح المناطق آمنة للعودة إليها، حتى ذلك الحين، نطلب منكم التحلى بالصبر".



يشار إلى أن فترة الهدنة بين إسرائيل وحزب الله التى تم التوصل إليها بوساطة أمريكية فى 26 نوفمبر الماضى من المقرر أن تنتهى غدا /الأحد/.