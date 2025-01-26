شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلام الكويتية": إقبال كبير على جناح الكويت بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت ممثلة قطاع الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام الكويتية بالإقبال الجماهيري الواسع على الجناح الكويتي المشارك فى فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأشارت منيرة المياس إلى أن المشاركة الكويتية تستهدف تكريس وترسيخ التقارب الإعلامي والثقافي بين مصر والكويت وتحقيق التواصل بين المثقفين بالبلدين، إضافة إلي تعريف رواد المعرض بالإصدارات الكويتية الجديدة، التي يحفل بها الجناح جنبا إلي جنب مع تقديم صورة إيجابية للعطاء الثقافي الكويتي في مختلف ألوان الإبداع.

وتشارك وزارة الإعلام الكويتية في الدورة الحالية بجناح للعرض في القاعة الرئيسية يتضمن إصدارات مختلف قطاعات الوزارة إضافة إلي إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي تتضمن سلاسل المسرح العالمي ومجلة عالم الفكر وعالم المعرفة والثقافة العالمية ومجلة العربي، علاوة على منشورات مركز البحوث والدراسات الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت .

ويشارك أيضاً عدد من المؤسسات ودور النشر الخاصة باجنحة للبيع في قاعات المعرض المختلفة في إطار تقليد سنوي تحرص عليه دولة الكويت منذ انطلاق المعرض بهدف إبراز النشاط الثقافي المتميز الذي تشهده وإطلاع القاريء المصري على أحدث الإبداعات الكويتية في شتى مجالات الأداب والفنون .



الجناح الكويتى بمعرض الكتاب



