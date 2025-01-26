شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال يعتقل أمير الزغير شقيق الأسير المحرر أشرف الزغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نادي الأسير الفلسطينى إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت أمير الزغير شقيق الأسير المحرر أشرف الزغير بعد دهم منزلهما بكفر عقب، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، إنها تنتظر انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق بنود اتفاق غزة وبدء عودة النازحين إلى شمال القطاع.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.

ووفق بنود الاتفاق، يفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غرب محور نتساريم (وسط القطاع)، أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين (شرق المحور)، فور تسليم الأسرى.

وفي وقت سابق، تسلَّمت إسرائيل المحتجزات الأربع اللاتي أفرجت عنهن حركة "حماس" الفلسطينية من قطاع غزة، من الصليب الأحمر الدولي، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من المرحلة الأولى بموجب صفقة التبادل مع إسرائيل.

كما أطلقت إسرائيل سراح 121 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب أحكام السجن المؤبد، و79 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في صفقة التبادل.

وأفادت تقارير، أمس الجمعة، بأن قوات الاحتلال بدأت بالفعل تفكيك مواقع لها غربي نتساريم.

وسيسمح للفلسطينيين بحرية التنقل بين شمال القطاع وجنوبه بعد الانتهاء من الانسحاب الكامل من المنطقة، وفق ما أكده مصدر بحركة حماس، في وقت سابق.

وتتوقع مصادر في حركة حماس أن يتحرك النازحون بكثافة تجاه شمال غزة، غدًا الأحد.

وقال مصدر في حماس إن تنقل السكان عبر شارع الرشيد سيكون للأفراد وبالاتجاهين منذ اليوم، لكن عبر صلاح الدين سيكون باتجاه واحد من الجنوب للشمال للمركبات فقط.

وبحسب الترتيبات المتفق عليها، لن يتم تفتيش السكان العائدين إلى شمال غزة، لكن المركبات ستخضع للتفتيش، وقال مصدر بحماس إن ذلك سيتم بواسطة لجنة مصرية قطرية.

كما يفترض أن يفضي تنفيذ عملية التبادل الثانية إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود عبر شارع الرشيد، وتصل المساعدات إلى قطاع غزة عبر 3 منافذ، هي كرم أبو سالم وإيريز (بيت حانون) وزيكيم.

والأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن أول ثلاث محتجزات بموجب الاتفاق مقابل الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يومًا، يتم خلالها تبادل 33 محتجزًا إسرائيليًا مقابل 1900 أسير فلسطيني.