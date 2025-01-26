شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنه يجب إتمام وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله حتى عودة آخر مختطف، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أكد هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين فى غزة أنه على نتنياهو أن يبدأ الآن مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل، مشيرين إلى أنه حتى الآن نتنياهو لم يعلن التزامه الكامل بتطبيق صفقة التبادل ولا يمكننا احتمال هذا.

أكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين فى غزة أن مجتمع كامل حارب من أجل عودة المختطفات الأربع.