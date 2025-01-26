شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يهدد بمنع أهالي غزة من العودة للشمال بسبب الرهينة أربيل يهود والان مع تفاصيل الخبر

هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعدم السماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة، حتى يتم الإفراج عن أربيل يهود ، وهي من المحتجزات الإسرائيليات في غزة ممن طالبت إسرائيل بالإفراج عنهن السبت.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان "لن تسمح إسرائيل بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان من المفترض أن يُفرج عنها اليوم (السبت)".

من جهتها، قالت حماس إن أربيل يهود سيتم الإفراج عنها السبت المقبل، وإنها "على قيد الحياة وبصحة جيدة".

وبعد تعليق حماس، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن تل أبيب "ستطلب إثباتات بأن أربيل يهود على قيد الحياة وأنه سيُفرج عنها الأسبوع المقبل".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اتصالات تجري بين إسرائيل والوسطاء من أجل الإفراج عن أربيل يهود قبل السبت المقبل.

وضمن الاتفاق التي توصلت الجهود المصرية القطرية الأمريكية إليه بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، سلَّمت حركة حماس اليوم السبت، 4 محتجزات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن حركة خماس لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينهم، لتبادل الأسرى والرهائن من قطاع غزة.

وقال في بيان صحفي اليوم السبت، إن "حماس لم تلتزم بالاتفاق وسنعمل على إعادة المختطفين، وملتزمون بذلك"

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، استلام 4 مجندات محتجزات لدى حركة حماس، وذلك ضمن الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وذكر بيان مشترك من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أنه جرى المجندات الأربع المُفرج عنهن إلى قوة من الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة.

وأفاد بأن وحدة نخبة من الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك ترافقن المجندات في طريقهن إلى إسرائيل، حيث سيخضعن لتقييم طبي أولي.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، صورة للمجندات، كما نشرت حماس أسمائهن وهن: "كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، ليري إلباج".

بدوره قال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "حكومة إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع المختطفين داخل قطاع غزة".