شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: أمطار رعدية غزيرة على 9 ولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، من سقوط أمطار رعدية غزيرة في تسع ولايات اليوم، وتشمل الأمطار الرعدية، وسط وشمال الصحراء.

وتشهد ولايات ( بولايات غرداية، ورقلة، تقرت، المنيعة، تيميمون، أولاد جلال، بسكرة، الوادي وعين صالح) موجة من الطقس السئ.

يأتي هذا، تزامنا مع قرب دخول منخفض جوي، محمل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة، منتصف الأسبوع المقبل.

أما بخصوص باقي ولايات الجزائر، فسوف تتراوح درجات الحرارة بها بين 19 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و22 درجة بالمناطق الداخلية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

وستتراوح درجات الحرارة، بالمناطق الجنوبية، بين 14 و33 درجة، وستصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتراً في الساعة.