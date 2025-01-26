شكرا لقرائتكم خبر عن اربيل يهود .. نتنياهو يهدد بوقف اتفاق غزة لعدم الإفراج عن رهينة يهودية والان مع تفاصيل الخبر

أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه "بموجب الاتفاق لن تسمح إسرائيل بمرور سكان غزة إلى شمال القطاع، حتى يتم الترتيب للإفراج عن "أربيل يهود" الذي كان من المفترض إطلاق سراحها اليوم".

يشار إلى أنَّ اربيل يهود تعدّ من بين الرهائن المدنيين المحتجزين في غزة، وباعتبارها امرأة مدنية، فمن المفترض أن تكون ضمن الدفعة التالية التي سيتم إطلاق سراحها.

وتعليقا على ذلك قالت مصارد في حماس: "أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها يوم السبت المقبل".

وقال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لوسائل إعلام: "إن الأسير أربيل موجود لدى سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي".

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن حركة خماس لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينهم، لتبادل الأسرى والرهائن من قطاع غزة.

وقال في بيان صحفي اليوم السبت، إن "حماس لم تلتزم بالاتفاق وسنعمل على إعادة المختطفين، وملتزمون بذلك"



اربيل يهود

وضمن الاتفاق التي توصلت الجهود المصرية القطرية الأمريكية إليه بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، سلَّمت حركة حماس اليوم السبت، 4 محتجزات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.