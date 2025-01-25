شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق كبير في حقل نفطي بالعراق.. وإصابة 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

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النفط الخام

الدمام - شريف احمد - سيطرت فرق الإطفاء على حريق كبير نشب أمس الجمعة في أحد حقول النفط جنوبي العراق.وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن الحريق اندلع في خزان بمحطة DS5 في حقل الرميلة الشمالية الواقع في محافظة البصرة مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.وأوضحت أن فرق الإطفاء قامت بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وقامت بتبريد الوحدات المجاورة له مما أسهم في السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي.وأكدت شركة نفط البصرة أن الحريق نشب بعد إدخال النفط الخام إلى الخزان رقم 2 في المحطة التي انتهت أعمال الصيانة فيها مؤخرًا.وأشارت إلى أن السبب الفني وراء اندلاع الحريق لم يُحدد بعد وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسبابه الحريق، مؤكدة أنه سيتم إعادة المحطة إلى العمل بعد التأكد من إجراءات السلامة وتقييم الأضرار.