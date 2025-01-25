شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين "هانا تيتيه" مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا.. من هي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، تعيين هانا سيروا تيتيه - من جمهورية غانا - ممثلة خاصة له في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية الرسمية فان "تيتيه" تتمتع بخبرة تمتد على مدى عقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. القرن الأفريقي وشغلت "هانا سيروا تيتيه" مؤخرًا منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي.

وتخلف "تيتيه" عبد الله باتيلي من السنغال الذي شغل المنصب الأممي الأرفع في ليبيا حتى مايو 2024.