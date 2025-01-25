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تعيين "هانا تيتيه" مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا.. من هي؟

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واس- طرابلس 0 تبليغ

تعيين "هانا تيتيه" مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا.. من هي؟

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الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، تعيين هانا سيروا تيتيه - من جمهورية غانا - ممثلة خاصة له في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية الرسمية فان "تيتيه" تتمتع بخبرة تمتد على مدى عقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

القرن الأفريقي

وشغلت "هانا سيروا تيتيه" مؤخرًا منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي.
وتخلف "تيتيه" عبد الله باتيلي من السنغال الذي شغل المنصب الأممي الأرفع في ليبيا حتى مايو 2024.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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