الخليج اليوم .. اليمن.. الحوثيون يطلقون سراح 153 أسيرا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفرجت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن اليوم السبت، عن نحو 153 محتجزا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب بيان للمنظمة.

ولم يتم الكشف عن هويات المحتجزين، لكن اللجنة قالت إنهم تلقوا زيارات منتظمة من المنظمة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مراسلنا نقلا عن رئيس لجنة شؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى إنه "تم اطلاق 153 أسيرا من الطرف الآخر ممن تم أسرهم في الجبهات، بمبادرة من طرف واحد لدواع إنسانية".

وأضاف أن "غالبية المفرج عنهم من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن ووحيدي الأسر".

والأربعاء 22 يناير أعلن الحوثيون الإفراج عن طاقم السفينة "غلاكسي ليدر"، التي احتجزوها في 19 نوفمبر 2023 في البحر الأحمر وذلك في إطار تصعيدهم لدعم القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة.

وقال عبد القادر المرتضى "إنه ومنذ احتجاز السفينة الإسرائيلية قررت قيادتنا أن أمر طاقمها بيد الأخوة في حركة حماس ولم يتغير هذا القرار رغم الضغوطات طيلة 14 شهرا واليوم وبالتنسيق مع الأخوة في حماس وبوساطة الأشقاء في عمان تم الإفراج عن طاقم السفينة التزاما بالقرار السابق ودعما لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".