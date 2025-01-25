الخليج اليوم .. أول رد فعل من أنغام بعد استدعائها من شرطة الرياض بسبب مخالفة "الذوق العام"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في أول رد فعل لها بعد استدعاء الشرطة السعودية لها، تجاهلت الفنانة المصرية أنغام، التعليق على الاستدعاء وواقعة القبلات التي وضعتها في صدارة ترند وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشر فيديو للفنانة أنغام والفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، والأخير يقبلها خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards، وأثار الفعل حفيظة الكثيرين، ولم يتوقف الأمر على المتابعين بل أعلنت الشرطة السعودية استدعاء الطرفين -دون ذكر اسمائهما- بسبب مخالفة لائحة الذوق العام.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه "بالإشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض، فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية".

ومساء اليوم، نشرت أنغام صورا من استعدادات حفلها بالدوحة، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، متجاهلة الرد أو التعليق على قرار استدعائها من قبل الشرطة السعودية.

ونشرت أنغام صور من استعدادات حفلها بالدوحة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، متجاهلة الرد أو التعليق على قرار استدعائها من قِبل الشرطة السعودية.

وكتبت أنغام على الصور: "شكرا الدوحة على الاستقبال الرائع، أسعدتوني"، كما نشرت فيديو من مشاركتها في احتفالية عيد ميلاد بصحبة عدد من الفنانين.