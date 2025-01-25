الخليج اليوم .. الشرطة السعودية تستدعي شخصين لمخالفتهما الذوق العام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن شرطة العاصمة السعودية الرياض أعلنت استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في إحدى الفعاليات الفنية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية بمدينة الرياض فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية.

يذكر أن النسخة الخامسة من حفل "جوي أواردز" انطلق مؤخرا في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، وضم الحفل العديد من نجوم الفن من مختلف البلدان، أبرزهم الفنانة يسرا، أحمد فهمي، يوسف الشريف، ماجد المصري، محمد عبد الرحمن، دينا الشربيني، محمد ثروت، وسيد رجب، أحمد عز، عمرو يوسف، معتز التوني، وغيرهم.

المصدر: صحيفة الرياض