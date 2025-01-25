شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع جميع العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضد المنظمات التي لها علاقة ببناء البؤر الاستيطانية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، أوردته قناة "الحرة" الفضائية اليوم /السبت/، إن جميع الممتلكات والمصالح التي تم تجميدها بموجب العقوبات في عهد الرئيس السابق جو بايدن تم "رفع الحظر عنها" الآن.

وكان الرئيس السابق جو بايدن وقع في فبراير من العام الماضي مرسوما ينص على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.