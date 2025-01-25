شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: تمديد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ضروري للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض براين هيوز، إن تمديد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ضروري للغاية، معبرا عن سعادته لبدء الجيش الإسرائيلي في الانسحاب من المناطق الوسطى في البلاد.

وأضاف هيوز، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم السبت، أن جميع الأطراف تشترك في هدف وهو ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه، مضيفا أن تحقيق هذا الهدف بالرغم أنه قصير ومؤقت ولكنه يعد ضروريا بشكل عاجل.

يذكر أنه جرى إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في 26 نوفمبر من العام الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار، فجر اليوم التالي، وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ بشكل يومي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية بمنطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل، خلال فترة تصل إلى 60 يوماً.