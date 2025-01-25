شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشدد الإجراءات وتفرض شروطا جديدة على دخول الفرنسيين لأراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت السلطات التونسية شروطا جديدة على دخول الفرنسيين للبلاد دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.

وقالت إذاعة "موزاييك" إنه لم يعد بإمكان السياح الفرنسيين القدوم إلى تونس بدون جواز سفر.

وأضاف المصدر أنه كان يسمح للفرنسيين القادمين في رحلات منظمة بالدخول إلى البلاد ببطاقة هوية فقط.

وأكد أن السلطات التونسية شددت الإجراءات وفرضت الدخول إلى أراضيها بجواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

وأوضح المصدر ذاته أن الإقامة في تونس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر تستوجب الحصول على تأشيرة.

وكانت السفارة الإيطالية بتونس قد أكدت في بيان في شهر ديسمبر 2024 أن تونس ستطبق ابتداءا من 1 يناير 2025 قاعدة جديدة تقضي بأن جميع المسافرين الأوروبيين يجب أن يكون لديهم جواز سفر صالح لمدة 3 أشهر على الأقل لدخول أراضيها.

وشدد البيان على ضرورة التأكد من صحة الوثائق قبل السفر، مشيرا إلى أن هذه القاعدة ستكون سارية على جميع الأوروبيين الراغبين في زيارة البلاد وذلك ضمن إجراءات تعزيز الأمن السياحي وتنظيم التأشيرات.

كما أكد أنه لا يسمح لأي نسخة مصورة من الوثيقة أن تحل محل الجواز الأصلي حتى النسخ المصدقة من الوثيقة الأصلية لن تقبل، حيث أن المسافر الذي لا يحمل الوثيقة الأصلية قد يتعرض للرفض على الحدود.

وكانت تونس تقدم استثناءات تتعلق بالدخول الاستثنائي باستخدام بطاقة الهوية للمسافرين الذين يسافرون ضمن مجموعات منظمة من قبل وكالات السفر المعتمدة شريطة أن يتم تقديم حجز فندقي وتذاكر عودة واضحة لكن منذ بداية العام الجديد سيمنع تماما قبول بطاقة الهوية كبديل لجواز السفر.