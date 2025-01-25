شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في جرائم إسرائيلية ووقف التوسع الاستيطاني والان نبدء بالتفاصيل

جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد أكثر من 15 ألف طالب وطالبة

الدمام - شريف احمد - دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تحقيق مستقل وشامل في جميع حالات القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقوة المميتة غير القانونية في جنين بالضفة الغربية المحتلة.وأشارت إلى غارات جوية وإطلاق نار عشوائي أسفر عن مقتل 12 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 40 آخرين منذ الثلاثاء، معظمهم غير مسلحين.وحذّرت المفوضية من تكرار مثل هذه الانتهاكات بسبب عدم محاسبة المسؤولين عنها، مضيفةً أن أكثر من 3000 أسرة نزحت بسبب العنف.وأُغلقت مداخل المدن الفلسطينية الكبرى، ودعت المفوضية إسرائيل -القائمة بالاحتلال- إلى وقف التوسع الاستيطاني وإخلاء المستوطنات، معتبرةً ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.كانت أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية استشهاد أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، وإصابة أكثر من 50 ألف بجروح، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأشارت إلى أن تلك الإصابات تسببت في إعاقات دائمة للآلاف منهم، لافتة إلى أن 1200 من هؤلاء الشهداء من طلبة الجامعات.وأفادت الوزارة في تقريرها، أن 150 من حملة الشهادات العليا استشهدوا في العدوان، وأن الدراسة انقطعت لعامين متتاليين.