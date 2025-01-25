شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين إثر قصف للاحتلال على مركبة في جنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُستشهد فلسطينيان وجُرح آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، مركبة في بلدة قباطية قضاء جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارة جوية على مركبة بداخلها عدد من الفلسطينيين ما أدى لاستشهاد فلسطينيين. العدوان على جنين وترافق ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.

