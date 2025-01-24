شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الأسرى تطالب نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة وشرطة الاحتلال تعتقل 3 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، 3 متظاهرين يساريين إسرائيليين خلال مظاهرة فى القدس المحتلة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا على قطاع غزة، بينما أصدرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين فى غزة بيانا تطالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والهدنة.

واحتشد العشرات من المتظاهرين اليساريين فى ساحة باريس فى القدس، حيث رفعوا لافتات وهتفوا ضد الحرب على غزة، كما انتقدوا العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة فى شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقام المتظاهرون بقرع الطبول خلال المظاهرة، التى واجهتها قوات الشرطة الإسرائيلية بعنف، حيث اعتدت على المشاركين وضربت بعضهم، وصادرت اللافتات والطبول التى استخدمها المتظاهرون.

وقالت مجموعة "القدس حرة" اليسارية الإسرائيلية، التى نظمت الاحتجاج، فى منشور على منصة "إكس"، "يمكنهم ضرب المتظاهرين، ومصادرة الطبول، إلا أنهم لا يستطيعون إيقاف الإيقاع".

وسبق أن نظمت هذه المجموعة عدة احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، التى بدأت فى 7 أكتوبر 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 158 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 14 ألفا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.